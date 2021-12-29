Вслед за Паниным: Лазарева с рюмкой в руке отметила возвращение в Россию

Недавно Татьяна Лазарева и Алексей Панин вернулись из Испании, где жили долгое время.

Несколько лет назад известная телеведущая Татьяна Лазарева вдруг пропала из поля зрения. Ее не было видно ни на съемках, ни на светских мероприятиях. Позже выяснилось, что она с дочерью переехала в Испанию. Видимо, на решение звезды повлияли проблемы в карьере.

Интересно, что при этом муж Татьяны остался в России. У него тоже забуксовала работа, но он нашел выход и начал пробовать себя в роли стендап-комика. Однако недавно стало ясно, что супруги не смогли сохранить отношения на расстоянии. Недавно Татьяна и Владимир развелись.

Кстати, не одна Татьяна уехала в Испанию от суровых зимних холодов. Туда также отправился и скандально известный Алексей Панин. По словам актера, переехать его заставил российский менталитет, который не воспринимал его сексуальные выходки.

Однако недолго музыка играла. Все-таки звезда "Жмурок" вернулась на Родину. Об этом Алексей сообщил на своей странице в "Инстаграм".

Лазарева тоже решила последовать примеру Панина. Дочь Антонина теперь учится в Великобритании, а потому Татьяна одна заскучала в жаркой стране. Именно поэтому сейчас она находится в Москве. Недавно в свой микроблог ведущая выложила историю, на которой она держит в руке рюмку и чокается с кем-то. Время публикации говорит о том, что в Россию она приехала уже после Алексея.