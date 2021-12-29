Вслед за Паниным: Лазарева с рюмкой в руке отметила возвращение в Россию

Несколько лет назад известная телеведущая Татьяна Лазарева вдруг пропала из поля зрения. Ее не было видно ни на съемках, ни на светских мероприятиях. Позже выяснилось, что она с дочерью переехала в Испанию. Видимо, на решение звезды повлияли проблемы в карьере.
Интересно, что при этом муж Татьяны остался в России. У него тоже забуксовала работа, но он нашел выход и начал пробовать себя в роли стендап-комика. Однако недавно стало ясно, что супруги не смогли сохранить отношения на расстоянии. Недавно Татьяна и Владимир развелись.
Кстати, не одна Татьяна уехала в Испанию от суровых зимних холодов. Туда также отправился и скандально известный Алексей Панин. По словам актера, переехать его заставил российский менталитет, который не воспринимал его сексуальные выходки.
Однако недолго музыка играла. Все-таки звезда "Жмурок" вернулась на Родину. Об этом Алексей сообщил на своей странице в "Инстаграм".
Лазарева тоже решила последовать примеру Панина. Дочь Антонина теперь учится в Великобритании, а потому Татьяна одна заскучала в жаркой стране. Именно поэтому сейчас она находится в Москве. Недавно в свой микроблог ведущая выложила историю, на которой она держит в руке рюмку и чокается с кем-то. Время публикации говорит о том, что в Россию она приехала уже после Алексея.