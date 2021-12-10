С чистого листа: Как живет Михаил Шац после развода с Татьяной Лазаревой

Прояснились подробности судьбы известного юмориста. Михаил Шац и Татьяна Лазарева разошлись, как в море корабли.

Две ярких личности стали одним целым, создав не только потрясающий дуэт на телевидении, но и брак. Они познакомились в начале 90-х на фестивале КВН и продолжили юморной творческий путь параллельно любовным отношениям. С экранов Михаил Шац и Татьяна Лазарева казались идеальной парой, однако годы семейной жизни довели до расставания.

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Слухи о разрыве звездной пары прогремели еще в 2019 году. Только этим летом Татьяна Лазарева подтвердила развод с супругом. Долгое время звезда принимала антидепрессанты, а когда закончила, решила поставить в отношениях точку. Сейчас артистка живет в Испании, а Михаил Шац остался в России. Теперь они слишком далеко друг от друга.

О жизни телеведущего после развода не трубили из каждого утюга, сам он предпочитал высказываться в интервью на другие темы. StarHit писал, что Михаил Шац переехал в родительскую квартиру в Санкт-Петербурге, а в Москву прилетает лишь по рабочим моментам.

Зарабатывать на юморе артист не перестал, вместо телевидения перебрался на Youtube. На платформе периодически выходят ролики с его участием. Он позиционирует себя как стендап-комик.

А в "Инстаграм" Михаил Шац рассказывает, как проводит свободное время. "В воскресенье можно и посмотреть кинишко, и почитать. У меня дома отличная погода и вообще максимальный кайф и релакс", — сообщил мужчина.

В беседе с Данилой Поперечным телеведущий признался, что настороженно относится к власти, а история с ковидными ограничениями кажется ему фикцией. "Я честно тебе скажу, я вообще не понимаю, кому доверять. Это такой отвратительный знак этого времени, когда ты потерял доверие ко всему практически", — объявил Михаил Шац.