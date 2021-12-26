Заподозренная в изменах Бородина прилюдно бросилась в объятия друга бывшего мужа

Ксения Бородина недавно устроила праздник по случаю дня рождения дочери.

После развода с Курбаном Омаровым ведущая долго не комментировала свою личную жизнь. В итоге Ксения стала рассказывать, как ей было тяжело и больно, и как долго она терпела измены. Однако в Сети появилась информация, что и сама Бородина тоже не святая. Поклонники приписали ей роман с другом бывшего мужа Трофимом Смищенко.

На дне рождения наследницы ведущей Трофим также был в числе гостей, притом самого Омарова на празднике не было. В Сеть попало видео, на котором Смищенко подходит и нежно обнимает Ксению, девушка тут же бросается в объятия. Поклонники тут же сделали вывод о том, что давние друзья официально начали отношения.

Подтверждений от Бородиной пока не поступало, но вот ее предполагаемый возлюбленный рассказывает об отношениях направо и налево. По крайней мере, так говорят приближенные пары. Причем, как оказалось, говорить об этом он начал еще когда звезда была в браке.

Близкие Ксении советуют ей быть осторожнее, так как Трофим был замечен в каких-то махинациях с финансами. Он давно погряз в долгах и сам вышел из небогатой семьи. В Сети даже стали предполагать, что он связался с Бородиной из-за денег.