Киркоров приоткрыл тайну новогодней ночи: Будем встречать весело

Филипп Киркоров вместе со всеми остальными россиянами активно готовится к празднованию Нового года.

Король российской поп-музыки планирует встретить праздник в кругу близких людей – родных и друзей. Судя по всему, на этот раз торжество в звездной семье будет относительно скромным. Главное, в чем уверен Филипп Киркоров, так это в том, что Новый год нужно встречать весело. Организовать по-настоящему веселый домашний праздник артисту помогут его дети: Алла-Виктория и Мартин являются главными помощниками в этом деле.

"Будем встречать дружно и весело, будем смотреть телевизор," – поделился своими планами артист.

Также неотъемлемой чертой новогоднего торжества Киркоров считает Деда Мороза. Сказочный волшебник обязательно должен присутствовать. В семье музыканта эту роль традиционно играет Бедрос Киркоров. В этом году 89-летний дедушка приедет к внукам на санях, запряженных настоящими оленями – тайну новогодней ночи Киркоров приоткрыл в беседе с "РИА ФАН".

Продолжение праздника в семье музыканта будет гораздо менее скромным, ведь на зимние каникулы артист с детьми отправится в солнечный Майами. Планируется, что король поп-музыки вместе с наследниками посетит парк "Диснейленд" и даже остановится в доме самого Майкла Джексона.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров рассекретил личность женщины, воспитавшей его детей.