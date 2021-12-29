"А поцеловать": Взгромоздившийся на трон Киркоров прижал ягодицы Баскова поплотнее

Филипп Киркоров и Николай Басков сняли новогоднее поздравление.

Артисты порадовали зрителей занимательным роликом. Видео появилось в Аккаунте Киркорова, на нем певец взгромоздился на трон в компании Николая Баскова. Причем коллегу Филипп Бедросович разместил на своих коленях. Он крепко прижимает ягодицы Николая к своим ногам, как бы укачивая его. Артисты вместе радостно поставили подписчиков с Новым годом.

В комментариях очень бурно отреагировали на концептуальное видео. "Такие классные ребята (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", Ох, ржу", "Приколисты! Люблю вас!", "А поцеловать забыл", "Крут, нереально крут, король умеет скрыть усталость", "Самая классная компания на Нг", "Спасибо, улыбнуло! К тому же Вы не перестаёте удивлять: "Король качает Принца", так получается!?", "Уже и не скрываете, совсем это печально", "Как я смеялась и пересматривала!", – написали подписчики.

Ранее появилась информация о конфликте Любови Успенской и Филиппа Киркорова. Оказалось, звезды вместе посетили столичный караоке-бар, где не смогли поделить сцену. Киркоров плюнул в Успенскую, сказав, что она фальшивит, Любовь Залмановна же отметила, что артист завидует ее богатству.