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Шоу-бизнес
Обрюзгший Малахов оконфузился на всю страну после слухов о болезни: Волосенки опали

Обрюзгший Малахов оконфузился на всю страну после слухов о болезни: Волосенки опали

Состояние Андрея Малахова в последнее время все больше беспокоит поклонников. На этот раз он обратился к народу.
прочитано 1010 раз

Ролик оказался рекламным, но озадачил публику вовсе не этот момент. Все дело в том, что некоторое время назад подписчики стали замечать, что внешность ведущего "Прямого эфира" сильно изменилась. Сперва самые внимательные стали говорить о том, что он якобы поправился. Затем им начало казаться, что это вовсе не лишний вес, а просто лицо и тело знаменитости выглядят опухшими.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Позднее поклонники начали переживать еще сильнее. Андрей Малахов всегда крайне внимательно следил за своей прической, а его укладка была безупречна. Теперь, по мнению некоторых пользователей Сети, он якобы начал носить парик. Публика выдвигает свои версии происходящего. Поклонники опасаются лишь самых страшных из них.

При этом, несмотря на обилие слухов, сам журналист никак не комментирует ситуацию. Он продолжает записывать видео и выпускать новые эпизоды программы. Все это только дает лишние поводы для распространения сплетен. На этот раз Андрей выложил ролик.

Публика просто ахнула. В какой-то момент подписчикам показалось, что волосы на голове знаменитости слегка съехали в другую сторону. "Господи, а что с волосами? Парик уехали что ли?", "Волосенки опали, видимо. Вид странный", "Андрей, Вы поправились или в зал ходите? Какой-то торс другой", – написали подписчики.

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Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2021, 14:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость007
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Экающий Малахольный просто пиарится на своем якобы слабом здоровье!
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