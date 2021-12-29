"Отключу телефон и исчезну": Измученный Малахов жертвует собой ради 4-летнего сына

Шоумен рассказал о своем ребенке. Андрей Малахов выдал личные секреты.

В 2021 году Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева отметили очередную годовщину свадьбы. Их брак длится более десяти лет. Супруги оба работают денно и нощно, подолгу не видятся, но все же находят способы оставаться близкими людьми.

Семью ведущего укрепляет ребенок, 4-летний Александр, который не по годам смышлен. Мальчик уже научился манипулировать родными, чтобы добиваться желаемого. Он всесторонне развивается: играет в шахматы, изучает иностранный язык. Кумирами малыш избрал русских богатырей.

Андрей Малахов признался, что с рождением сына махнул на себя и стал очень много думать о наследнике. Звездного отца очень заботит будущее Александра, ведь его нужно поднять на ноги. Ведущий снимает на работе по шесть программ в неделю, чтобы обеспечивать дитя всем необходимым.

Шоумен жертвует собой ради счастья ребенка. Каждое утро он встает ни свет ни заря и делает то, что должно. Ежедневно он посвящает наследнику более двух часов. Главное — чтобы сыну было комфортно и он жил в гармонии.

После новогодних праздников Андрей Малахов отметит юбилей — 50 лет. Устраивать пышное торжество он не намерен. С годами у мужчины стало гораздо меньше времени и сил, чтобы поддерживать связь с друзьями. "Отмечу традиционно тихо, отключу телефон и исчезну…" — объявил ведущий.

Вечером после работы Андрей Малахов готовит себе ужин. Сил набирается, просто глядя в окно. Фанатам шоумен давно кажется измученным и болезненно постаревшим. Видимо, в круговороте бытовых проблем внешность все меньше его заботит. "Честно, совсем не ощущаю себя на 50", — признался журналист.