Порча и сглаз: для чего Авербух показал лицо маленького сына

Илья Авербух не может нарадоваться отцовством. Певица Диана Иваницкая проанализировала его поведение.



Елизавета Арзамасова и Илья Авербух не так давно стали родителями. У пары родился мальчик. Об этом счастливые артисты сразу же рассказали поклонникам на своих страницах в социальных сетях. Мальчику дали очень красивое имя – Лев.

Влюбленные, кажется, до сих пор не могут отойти от такого важного момента в их жизни. Они часто показывают подписчикам, как растет их ребенок. Недавно, например, фигурист показал видео с сыном. Мальчик лежит на руках у папы и крепко держит в ручках чашку, пока актриса и спортсмен умиляются.

"Я не вижу ничего плохого, если люди хотят поделиться своим счастьем с другими. Это дело каждой семьи – показывать своего ребенка или нет. Все-таки мы свободные люди, которые вправе самим решать, делать что-то или нет. Если семья верующая, то не стоит делать этого до крещения ребенка, а если нет, то почему бы и не показать?" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Диана Иваницкая.

Действительно, в комментариях многие порадовались за пару. Видно, что они так рады появлению нового члена семьи, что просто не могут не выложить кадры с малышом для того, чтобы запечатлеть эти прекрасные моменты.

"Я немного суеверный человек, но в порчу и сглаз не верю. Я считаю, что кто в это не верит, к тому это и не будет цепляться. Существует много причин, почему люди не показывают своих детей: кто-то действительно боится сглаза, кто-то считает, что счастье любит тишину, другие просто боятся за своих детей, оберегая их таким образом. Сколько людей, столько и причин", – подытожил блогер.