Загнанная Медведева взвыла из-за тяжелых условий "Ледникового периода"

Евгения Медведева и Даня Милохин стали одной из самых ярких пар последнего сезона проекта.

От выступления к выступлению эта юная и энергичная пара все больше и больше удивляет зрителей и покоряет их сердца. Однако за красивыми номерами всегда стоит титаническая работа молодых людей. Казалось бы, для чемпионки по фигурному катанию Евгении Медведевой подобные тренировки должны быть делом привычным, но даже для нее условия "Ледникового периода" – это слишком.

После очередного выступления на Первом канале в беседе с ведущей шоу Алиной Загитовой фигуристка пожаловалась на слишком утомительный график.

"Я к такому ритму тренировок не привыкла, в спорте мы ведь тренировались с утра до вечера, а не ночью," – буквально взывала из-за тяжелых условий загнанная Медведева.



Даже во время подготовки к профессиональным соревнованиям фигуристке удавалось спать ночью, но на "Ледниковом периоде" иногда тренироваться приходится даже в темное время суток. Девушка рассказала, как во время отработки одной из поддержек, она была страшно уставшей и даже заплакала. На часах тогда было три часа ночи.

Даня Милохин поддержал свою партнершу и с юмором добавил, что из-за тяжелых условий они давно хотят уйти с проекта, но Илья Авербух не пускает и даже паспорта отобрал, чтобы участники не сбежали.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Даня Милохин и Евгения Медведева перестали скрывать свои чувства друг к другу.