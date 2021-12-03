"Только обнаженные тела": стало известно о тайном пристрастии Куценко

54-летнему актеру за свою долгую кинокарьеру не раз приходилось сниматься в постельных сценах с разными партнершами. Многие артисты побаиваются подобных съемок, но не Гоша Куценко. Как признался сам актер, играть любовь в кино довольно легко, ведь за этим не следует никаких обязательств перед партнершей, как это бывает в жизни.
Судя по словам Гоши Куценко, откровенные сцены не вызывают у него никакого дискомфорта, а даже наоборот доставляют удовольствие. Говоря об этом своем тайном пристрастии, актер иронично заявил:
"Все закончилось, и ты никому ничего не должен. Только обнаженные тела в кадре".
Что касается женщин – партнерш Куценко, то об их отношении к постельным сценам с его участием, актер говорить не рискнул. Комфортно ли актрисам, появляющимся обнаженными в кадре с Гошей, нужно спросить у них самих – об этом мужчина заявил в интервью "Вокруг ТВ".
Напомним, что Гоша Куценко не только актер, он уже успел проявить себя и как талантливый режиссер. Стоит отметить, что в его режиссерских работах тоже нередко встречаются постельные сцены, и актер уверен, что это нормально.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о конфликте Гоши Куценко с Первым каналом – актера принципиально не зовут в проекты Первого.