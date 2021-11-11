Порошина раскрыла свои чувства к Куценко: Дорогой

История любви двух звезд случилась довольно давно. Молодые люди познакомились на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ, и между ними завязался роман. В 1996 году Мария Порошина родила от возлюбленного наследницу, которую назвали Полиной. Впоследствии родители Полины расстались, но сумели сохранить прекрасные отношения и нежные чувства друг к другу.
Накануне актриса продемонстрировала свои чувства к бывшему избраннику в своем инстаграм-аккаунте. Блондинка опубликовала несколько архивных фото с Гошей Куценко.
"Гошуля! Дорогой!!! Свети!," – обратилась актриса к экс-избраннику.
Таким образом Порошина поддержала Куценко, который создал новый аккаунт в соцсети и заодно показала свое прекрасное расположение к бывшему. В ответ подписчики артистки заметили, что они с Куценко были великолепной парой, очень яркой, неординарной и талантливой. Кто-то даже выразил сожаление о том, что артисты больше не вместе.
Напомним, что совместной наследнице артистов – Полине Куценко уже 25 лет. Девушка пошла по стопам своих знаменитых родителей: она стала актрисой и теперь работает в театре и преподает на курсах.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в важный день Мария Порошина получила послание от взрослой дочери.
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