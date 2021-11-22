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Сериалы
"Это чувствительный удар": назван виновный в конфликте Куценко с Первым каналом

"Это чувствительный удар": назван виновный в конфликте Куценко с Первым каналом

Телевизионщики не хотят сотрудничать со звездой.
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Известного артиста Гошу Куценко принципиально не зовут в проекты Первого канала. В свежем интервью актер кино и сериалов объяснил, почему руководство "главной кнопки" страны его не на дух не переносит.

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Куценко считает, что сам виноват в происходящем. По словам знаменитости, ранее Первый канал постоянно приглашал его в свои проекты, но он всегда отказывался от сотрудничества. В какой-то момент телевизионщики просто-напросто перестали звать Куценко на съемки.

Гоша Куценко добавил, что ведущий канал игнорирует его уже более десяти лет. Работы в проектах Первого канала для актера нет.

"Это чувствительный удар", – поведал Куценко.

По словам артиста, ему есть что предложить телевизионщикам. Например, у него большая сольная программа, с которой он уже объехал всю страну. Куценко с удовольствием поучаствовал бы в каком-нибудь музыкальном шоу.

Напомним, ранее в интервью Гоша Куценко рассказывал, что его вырезали из всех передач Первого канала. Кроме того, несколько лет назад актер отметил 50-летие, а "главная кнопка" из-за конфликта проигнорировала его юбилей.

Отметим, сейчас Гоша Куценко очень востребован у кинопродюсеров. В этом, 2021 году, на экраны вышло несколько проектов с участием звезды, например, сериалы "Инсомния", "1703", "#Яжотец", "Скорая помощь 4", "Балабол 5".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 12:30 Источник: Программа "Специальный гость" на канале RTVI ✓ Надежный источник
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