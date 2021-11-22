"Это чувствительный удар": назван виновный в конфликте Куценко с Первым каналом

Известного артиста Гошу Куценко принципиально не зовут в проекты Первого канала. В свежем интервью актер кино и сериалов объяснил, почему руководство "главной кнопки" страны его не на дух не переносит.
Куценко считает, что сам виноват в происходящем. По словам знаменитости, ранее Первый канал постоянно приглашал его в свои проекты, но он всегда отказывался от сотрудничества. В какой-то момент телевизионщики просто-напросто перестали звать Куценко на съемки.
Гоша Куценко добавил, что ведущий канал игнорирует его уже более десяти лет. Работы в проектах Первого канала для актера нет.
"Это чувствительный удар", – поведал Куценко.
По словам артиста, ему есть что предложить телевизионщикам. Например, у него большая сольная программа, с которой он уже объехал всю страну. Куценко с удовольствием поучаствовал бы в каком-нибудь музыкальном шоу.
Напомним, ранее в интервью Гоша Куценко рассказывал, что его вырезали из всех передач Первого канала. Кроме того, несколько лет назад актер отметил 50-летие, а "главная кнопка" из-за конфликта проигнорировала его юбилей.
Отметим, сейчас Гоша Куценко очень востребован у кинопродюсеров. В этом, 2021 году, на экраны вышло несколько проектов с участием звезды, например, сериалы "Инсомния", "1703", "#Яжотец", "Скорая помощь 4", "Балабол 5".