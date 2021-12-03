"Что делать?": Агутин не может смириться со смертью Градского

Леонид Агутин получил несколько престижных наград.

Артист поделился радостной новостью о том, что его композиция "Включите свет" была награждена несколькими премиями – "Песня года", "Композитор года", "Премия Виктория". Леонид признался, что переживал за песню и крайне рад такой высокой оценке. Однако он не может поделиться радостью с человеком, с которым бы очень хотел.

Еще недавно Агутин заходил в гримерку к Градскому, чтобы рассказать о последних новостях, но больше такой возможности нет. Певец не может смириться с уходом великого композитора. Он вспомнил, как Градский как-то сказал, что голос у артист может и не самый выдающийся, но петь он умеет. Эх, "Саш Борисыч, все суетимся, пока можем. А что делать-то, если нравится и умеем? Ну Вы в курсе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написал Агутин.

Поклонники поздравили Леонида и почтили память Градского. "Леня! Поздравляю и люблю! ", "Прошло уже 5 дней, а меня все не отпускает.... Как будто родственника потеряла", "Вы любимец миллионов! А голос ваш уникальный, его не возможно не узнать!", "Даже мы, умеющие петь по-домашнему, восприняли потерю АБ, как собственную...Представляю, как Вам тяжело пережить потерю Человека -Эпохи", "Я очень люблю ваш голос. Он неподражаемый", "Поздравляю вас с заслуженной наградой!", "Вы достойны. А тут Вам повезло, что жизнь свела Вас с А.Б. Градским", "Я люблю Ваш голос, как и миллионы людей. А АБ будет жить в наших сердцах. Еще долго мы будем думать "а что бы он сказал?", – написали комментаторы.