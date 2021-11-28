"Как ты мог?!": рыдающий Агутин обратился к покойному Градскому

Смерть Александра Градского стала настоящим ударом для его близких, коллег и поклонников. Душевной болью от утраты поделился и Леонид Агутин.

В своем микроблоге певец признался, что очень по-разному относился к этому композитору. Он охарактеризовал Александра Градского как очень талантливого, умного, но в то же время взбалмошного и наивного человека. По мнению Леонида Агутина, он был и стариком, и ребенком одновременно.

Артист отметил, что никто не мог предположить, что смерть настигнет музыканта так внезапно. Он рассказал, что в восхищался силой Александра Градского и верил в то, что тот выздоровеет. По словам Леонида Агутина, они списывались с коллегой перед его смертью. В последнем сообщении исполнитель признался композитору, что тот – его герой.

Агутин признался, что многое отдал бы за то, чтобы еще раз услышать от мэтра слова одобрения. увидеть его улыбку и пожать руку. "Как ты мог, Саш Борисыч?!", – обратился певец к Александру Градскому. Артист отметил, что слезы предательски мешают ее что-либо делать. Исполнитель добавил, что всегда будет помнить музыканта.

Напомним, Александр Градский умер в больнице в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. Ранее стало известно, что композитора положили в клинику с подозрением на инсульт. Как писали "Дни.ру", певец желал, чтобы его смерть была быстрой.

