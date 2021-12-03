Россияне потеряли дар речи при виде неузнаваемого Малахова

Андрей Малахов рассказал трогательную историю из своего детства.

По четвергам ведущий показывает архивные снимки и рассказывает истории из своего прошлого. В этот раз Малахов вспомнил о том, как в детстве мечтал найти сокровища. Андрей рассказал о своих фантазиях, в которых представлял себя пиратом и кладоискателем, читая приключенческие книги.

В итоге мечта мальчика сбылась – он нашел кошелек с крупной по тем временам суммой денег. Малахов отнес деньги в полицию и получил расписку "О находке клада!". Позже семья, которой вернули потерю, пришла в гости к маленькому Андрею и подарила ему фотоаппарат. "Я поднимаю голову в небо и мысленно благодарю за этот детский, такой ценный для меня подарок", – написал Малахов.

Трогательную историю ведущий сопроводил детским фото, на котором он совсем неузнаваемый в силу возраста. Подписчики восхитились рассказом и стали делиться своими важными историями.

"Какая замечательная и поучительная история из жизни", "Вот это история! И вознаграждение просто волшебное!", "Какую добрую историю из жизни Вы рассказали! А фото очень милое! Такие фото, с телефоном, были, наверное, у всех детей Советского Союза! Спасибо!", "Малахов классный. Я помню, как мы с девчонками мечтали выйти за него замуж", "Апатиты - город чудес! Там я нашла свою большую любовь. Но там же и потеряла", "Никогда о кладе не думала. Но в детстве делали "секретики", "Отличная история! Я тоже мечтала и мечтаю найти деньги, хотя знаю что я их тоже потащу в полицию, потому что кто-то ведь их потерял", – написали комментаторы.