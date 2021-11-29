Ужасающим поступкам Малахова нашли оправдание

Андрей Малахов готов на многое ради громкого заголовка. Блогер Арина Феликс высказалась на этот счет.

Андрей Малахов – один из топовых телеведущих в нашей стране. Брюнет уже давно работает на телевидении, и поэтому он хорошо понимает, что нужно делать, чтобы зрители смотрели именно его шоу. В студию к звезде часто приходят неоднозначные гости, а заголовкам его передач можно только позавидовать.

Несмотря на его профессионализм, многие уверены, что он перегибает палку. Например, его осудили, когда актрису Светлану Светличную, которую долго не могли найти, обнаружили потом на съемочной площадке вместе с Андреем Малаховым.

"Может, иногда такое впечатление, действительно, и складывается. Если бы я была на месте Малахова, я бы делала все то же самое, потому что эксклюзивы – это хлеб журналиста, он является журналистом и отличным ведущим. Лишь поэтому он только это и делает", – ответил на вопрос блогер Арина Феликс.

Девушка даже оправдала коллегу Ивана Урганта за все его поступки, которые понимают далеко не все. Оказалось, все дело в том, что такие, как Малахов – единицы.

"Есть журналисты, у которых копаться в чужом белье не получается, и только по этой причине мы о них вообще не знаем. У Малахова это получается вообще чудесно. Тут дело даже не в том, что он копается в чужом белье, он докапывается всегда до правды. Малахов реально крутой, очень крутой!"– не скрыла эмоций звезда.