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Шоу-бизнес
Ужасающим поступкам Малахова нашли оправдание

Ужасающим поступкам Малахова нашли оправдание

Андрей Малахов готов на многое ради громкого заголовка. Блогер Арина Феликс высказалась на этот счет.
прочитано 229 раз

Андрей Малахов – один из топовых телеведущих в нашей стране. Брюнет уже давно работает на телевидении, и поэтому он хорошо понимает, что нужно делать, чтобы зрители смотрели именно его шоу. В студию к звезде часто приходят неоднозначные гости, а заголовкам его передач можно только позавидовать.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Несмотря на его профессионализм, многие уверены, что он перегибает палку. Например, его осудили, когда актрису Светлану Светличную, которую долго не могли найти, обнаружили потом на съемочной площадке вместе с Андреем Малаховым.

"Может, иногда такое впечатление, действительно, и складывается. Если бы я была на месте Малахова, я бы делала все то же самое, потому что эксклюзивы – это хлеб журналиста, он является журналистом и отличным ведущим. Лишь поэтому он только это и делает", – ответил на вопрос блогер Арина Феликс.

Кадр youtube.com

Девушка даже оправдала коллегу Ивана Урганта за все его поступки, которые понимают далеко не все. Оказалось, все дело в том, что такие, как Малахов – единицы.

"Есть журналисты, у которых копаться в чужом белье не получается, и только по этой причине мы о них вообще не знаем. У Малахова это получается вообще чудесно. Тут дело даже не в том, что он копается в чужом белье, он докапывается всегда до правды. Малахов реально крутой, очень крутой!"– не скрыла эмоций звезда.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 16:22 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Гость909517
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Падальщик и главный нюхач грязных трусов экающий и бэкающий Малахольный, судя по мерзкой хвалебной статейке, воспитал достойную беспринципную и грязную смену! Вонюченной Блохе Арине Феликс место с ее учителем в клозете!
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