Изможденный Малахов встревожил россиян: Уже не тот Андрей

С тех пор, как популярного шоумена уличили в ношении парика, его участи не позавидуешь. Поклонники активно спорят о том, что происходит с телеведущим, и ставят ему различные диагнозы. Сам Андрей Малахов не реагирует на все эти слухи и продолжает регулярно выходить в телеэфир и делиться новым снимками в своем микроблоге.
Сегодня шоумен показал кадры со съемок новогодней программы, в которой он принимает участием вместе со своей коллегой – 46-летней Марией Ситтель. На съемках Малахов появился в ярком костюме и всячески демонстрировал позитивный настрой. Однако ему не удалось обмануть внимательных пользователей.
От обеспокоенных поклонников не укрылся изможденный вид 49-летнего мужчины, его изменившееся лицо и накладная шевелюра. На фоне цветущей и эффектной Марии Ситтель ведущий просто потерялся.
"Это уже не тот Андрей," – приводит "ЭГ" комментарии встревоженных пользователей под соответствующим фото.
Напомним, что из-за использования шоуменом парика одни люди заподозрили наличие у него какого-то серьезного заболевания. Другие допустили, что потеря волос может быть следствием возрастных изменений. Также изменившуюся внешность Андрея Малахова прокомментировал пластический хирург, который сделал свои предположения на этот счет.