Познакомились в магазине: туманное прошлое "матери" детей Киркорова

Певец Филипп Киркоров рассекретил особенную женщину.

Накануне певец Филипп Киркоров рассказал о женщине, которая играет важную роль в его жизни. Как оказалось, своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, вокалист воспитывает вместе с подругой по имени Наталья Ефремова.

Ефремова, по словам Киркорова, является крестной его отпрысков. Наталья остается с детьми, когда Филипп в отъезде. Светские сплетники между тем уверены, что именно эта дама является биологической матерью Аллы-Виктории и Мартина. Дескать, Наталья дала звезде свои яйцеклетки. Известно, что дочь и сына вокалисту выносила суррогатная мать.

Прошлое Натальи Ефремовой туманно – женщина сторонится публичности, поэтому о ней мало что известно. Поговаривают, что родилась загадочная брюнетка на Украине. Большую часть жизни Наталья и ее семья проживают в Москве. По слухам, Ефремова работала переводчиком в вооруженных силах, затем трудилась в торговой сфере. Начинала подруга певца с должности продавца, спустя годы стала хозяйкой магазина.

Филипп и Наталья познакомились более десяти лет назад. Киркоров был клиентом бутика люксовых нарядов, которым владела Ефремова. Со временем деловые отношения переросли в личные.

Сегодня, по слухам, хозяйка магазина проживает в особняке Филиппа Киркорова. Женщина старается не привлекать к себе внимания. Между тем Наталья Ефремова посещает праздники, которые устраиваются для Аллы-Виктории и Мартина. Ее можно увидеть на фотоотчетах с детских мероприятий.