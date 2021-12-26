"Наша мама Наташа": Киркоров рассекретил личность воспитавшей его детей женщины

Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны.

54-летний артист является счастливым отцом двоих прекрасных детей. Старшей дочке Алле Виктории недавно исполнилось 10 лет. В честь юбилея Киркоров закатил для наследницы грандиозное шоу. Филипп Бедросович решил наконец удовлетворить любопытство фанатов и рассекретил важную тайну своей личной жизни.

Киркоров сообщил, кто все это время помогал ему в воспитании детей. Оказалось, что с артистом все время находится его помощница Наталья Ефремова, которая уже стала членом семьи. "Наша мама Наташа — это все в нашей семье. Я ее обожаю. Если бы не она — многого не произошло. Чуда этого бы не случилось. Рождения детей не случилось", – рассказал Киркоров.

Как известно, наследники Филиппа появились на свет от суррогатной матери. В Сети тут же предположили, что именно Наталья является биологической матерью Мартина и Аллы Виктории. Однако сам певец эти предположения отрицает. По его словам, Ефремова действительно мама для детей, но только крестная.

Киркоров благодарен Наталье за ее помощь, она всегда оставалась с детьми, воспитывала и ухаживала, когда артист был на работе. Теперь Филипп решил сделать ее своим партнером по бизнесу. Женщина получила должность партнера в агентстве Киркорова по организации праздников.