Басков заявился на прием президента с опозданием и бутылкой водки

Максим Галкин давно дружит с Николаем Басковым. Они много гастролировали и проводили выходные дни вместе, а потому в арсенале артистов имеется множество забавных историй друг о друге.

Пародист нередко рассказывает о конфузах друга. Как реагирует "натуральный блондин" на все это – не совсем понятно. Однако известно, что у него прекрасное чувство юмора, и самоиронии он вовсе не лишен, а потому скорее всего исполнитель смеется вместе со всеми над своими собственными проделками. На этот раз Галкин поведал о том, как друг вылил банку рассола на президента Латвии.

Тогда в Юрмале проходил знаменитый конкурс "Новая волна". Президент страны, на тот момент это был Валдис Затлерс, пригласил отечественных артистов на завтрак. Они сидели за столом и вели светские беседы. Однако степенный прием пищи оказался нарушен появлением Николая Баскова.

Тогда, по словам Максима Галкина, исполнитель веселился всю ночь, а потому не смог прибыть в резиденцию раньше. Практически с порога он решил порадовать всех и сообщил, что прибыл с опозданием, но и о подарке не забыл. На этом моменте все просто ахнули. Исполнитель достал бутылку водки в виде советского снаряда с красной звездой.

Президент опешил, а Николай Басков на этом не успокоился. Он подчеркнул, что президент, видимо, не совсем понял, что это. Артист закинул презент на плечо, после чего крышка открылась. Оказалось, что в коробке была и банка с малосольными огурцами, которая звонко разбилась о кресло Затлерса. Костюм оказался испорчен. К счастью, президент заявил, что ничего страшного не произошло, и они продолжили застолье.