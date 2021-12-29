"Могу позволить": Поднятая на смех Лорак показала шикарный бюст

Ани Лорак, как и многие другие звезды, готовится к Новому году.

Артистка поделилась фотографией, на которой предстала в праздничном платье черного цвета с перьями и пайетками. Она намекнула, что планирует встречать праздник именно в этом наряде. Ани поинтересовалась у подписчиков, выбрали ли они себе образ. В комментариях тут же отметили шикарный бюст Лорак, который платье выгодно подчеркнуло.

Поклонники закидали артистку восторженными комментариями. "Черный как фаворит на празднике всегда, наряд убой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я в наглом мини белого цвета с открытой спиной, знаю много будут писать – ты что тебе 49 лет…могу позволить", "Ради чего я жду Новый год, это ваши новогодние выступление", "Очень красивое фото! Каролиночка! На Вашей шикарной фигуре любой образ будет смотреться великолепно!", "Вау! Очень красивый образ", "Выбрали. Вы Мега-красотка!", "Красавица. Каролиночка, Вы прекрасны в любом образе и наряде!", "Нереально красивый образ", – написали комментаторы.

Ранее Ани Лорак показывала, как готовит тело к Новому году. Артистка выложила фото из спортивного зала на фоне штанг. Внимательные подписчики заметили, что блин от штанги на уровне талии Лорак слегка "поплыл" из-за фотошопа. Ани подняли на смех, отметив, что ей стоило бы быть аккуратнее с ретушью на фото.