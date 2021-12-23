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Четверг
23 декабря
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Шоу-бизнес
Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок

Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок

Накануне Ксения Бородина отметила день рождения своей дочери. Шестилетняя девочка получила целый набор презентов.
прочитано 315 раз

В личном блоге ведущей появилось новое видео. На кадрах нарядная девочка спускается по украшенной лестнице, где ее ждет множество сюрпризов. Ксения наняла дизайнеров, которых поспешила отметить под постом, чтобы помещение выглядело праздничным. На видео можно заметить множество шаров, декораций в виде имени девочки и различных надписей.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сама Теона выглядела крайне довольной. Она обнимала бабушку, благодарила маму и рассматривала яркие коробки. Дочери Ксении Бородиной подарили много разных игрушек, косметику и специальный туалетный столик для макияжа, но впереди ее ждал главный презент. "От мамочки", – приговаривала Ксения, когда девочка открывала заветную коробку.

В светлую бумагу оказался завернут Iphone последней модели. По подсчетам журналистов, смартфон обошелся знаменитости от 80 до 106 тысяч рублей в зависимости от памяти. Многие подчеркнули, что знаменитость – просто лучшая мама на свете. Другие же наоборот принялись обвинять ее.

Нападки публики оказались связаны с тем, что Ксения Бородина якобы кичится своим богатством. Также некоторые отметили, что Теона якобы слишком мала, чтобы ходить с такой дорогой техникой. Они обвинили диву в том, что она якобы может избаловать дочь, а потом с этим придется разбираться.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 14:32 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Гость923772
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У такой долбанутой матери вырастет еще более долбанутая дочь. Хотя по хрен!
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