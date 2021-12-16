"Настоящий мужчина!": 76-летний Петросян раздвинул ноги после слухов о разводе

Евгений Петросян показал, как заботится о здоровье.

Юморист поделился видео, на котором он активно занимается спортом. Несмотря на свой возраст, Евгений Ваганович находится в хорошей физической форме, благодаря врачам, которые внимательно следят за всеми упреждениями, которые он выполняет. На видео видно, как Петросян активно растягивается, бегает, раздвигает ноги и гнется во все стороны.

Подписчики поддержали пожилого артиста и восхитились его стараниями. "Здорово. Так держать! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Класс! Активный и позитивный", "Так держать! Браво", "Вот это гибкость! Молодые позавидуют. Браво Евгений Ваганович", "Вот настоящий мужчина! Молодец Петросян", "Здоровья и бодрости духа!", – написали комментаторы.

Ранее в Сети появились слухи о том, в семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой разлад. Заговорили даже о разводе резонансной пары. Сын Бари Алибасова прокомментировал происходящее, отметив, что тема осень обсуждаемая, поэтому подобные сплетни идут только на пользу популярности Петросяна. Никаких официальных подтверждений информации о расставании нет, поклонники уверены, что это как раз была попытка привлечь внимание.