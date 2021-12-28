"Жиробасина в отвратных шмотках": Резко сдавшая Гузеева вызвала омерзение

Ведущую шоу "Давай поженимся!" окружили насмешки и дерзкие замечания. Лариса Гузеева пострадала из-за своего имиджа.

Знаменитая актриса и теледива Лариса Гузеева сильно переживает за себя. Она призналась фанатам, что не рада отражению в зеркале, а здоровье так сильно подкосилось, будто кто-то наложил на нее порчу.

Знаменитость резко сдала, и винит в этом перенесенный коронавирус с тяжелой формой и последствиями. А вот блогерша Лена Миро считает, что ведущая переживает зря, ведь и задолго до недуга не была красоткой. Звезда Живого Журнала полагает, что артистка оценивает себя субъективно по выдуманной шкале привлекательности.

"Неужели Гузеева только сейчас начала считать себя страшной?" — едко выразилась критиканша.

Пользователи Сети поддержали негативные высказывания в адрес теледивы и решили упрекнуть ее за лишний вес. Лариса Гузеева, по словам комментаторов, была очаровательна в молодости, но сама себя испортила до омерзения.

"Я таких баб вижу ежедневно пачками — жиробасины в отвратных шмотках, с плохими зубами, кожей и манерами..." "Алкоголь, разгульная жизнь и скверный характер дали о себе знать с годами", — отреагировал народ.

Впрочем, некоторые пожалели звезду и написали, что молодость не вечна, а для женщины за 60 Лариса Гузеева выглядит вполне сносно. Люди отметили, что каждый может оказаться в подобной ситуации, поэтому не стоит осуждать актрису.