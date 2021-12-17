"Она счастлива": близкий человек проболтался о новом любовнике пенсионерки Бабкиной

Недавно в Сети стали ходить слухи о том, что Надежда Бабкина якобы уволилась из "Модного приговора" на Первом канале. Якобы это было связано с личными причинами.
Напомним, Надежда Бабкина много лет живет гражданским браком с музыкантом и автором песен Евгением Гором.
Коллега певицы Александр Васильев на вопрос о том, есть ли у Надежды Бабкиной новый любовник, не стал отрицать. Он подтвердил, что артистка действительно временно не снималась в программе по личным причинам. Однако что именно случилось в жизни Бабкиной, раскрывать не захотел. Об этом историк моды рассказал в эфире ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
"Не имею права разглашать личные тайны своих коллег, но я уверен, что она счастлива", – рассказал Васильев.
Несколько месяцев назад стали появляться слухи о том, что пара якобы распалась и не живет вместе. Однако Бабкина все опровергла и заявила, что у них с Гором все прекрасно.
При этом она не стала отрицать, что у нее с мужчиной нет общего быта, то есть вместе они, скорее всего, не живут. Причиной такого образа жизни семьи она назвала большую занятость. Бабкина занимается своим театром "Русская песня" и съемками, а Гор бизнесом.