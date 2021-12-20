Подогревшая слухи о расставании Бабкина показала возлюбленного

Недавно в прессе ходили слухи, связанные с расставанием певицы с ее возлюбленным Евгением Гором. Как сообщали журналисты, Бабкина даже нашла себе новую пассию. Слухи поползли с легкой подачи Александра Васильева. Его спросили о переменах в личной жизни Бабкины, а тот, в сою очередь, ответил, что не имеет права распространяться об отношениях коллеги по "Модному приговору".
Однако накануне сама певица опровергла сплетни. Она пришла поддержать Гора на открытие его бутика с авторскими ароматическими свечами. Несмотря на плотный рабочий график, Бабкина выделила часик на выход с любимым в свет. На своей странице в "Инстаграм" она поделилась видео с мероприятия. Так, она заявила, что больше не думает, где и что купить в подарок родным и близким. Благодаря новому бизнесу Евгения вопрос отпал сам собой.
Кстати, Бабкина и Гор выглядят достаточно счастливо. Даже и не скажешь, что в их отношениях когда-либо пробегала кошка. Так что либо они хорошие актеры, либо Васильева не так поняли журналисты.
Напомним, что влюбленные вместе уже семнадцать лет. Недавно Гор посещал театр Надежды. По словам очевидцев, он был восхищен работой избранницы и буквально рукоплескал.