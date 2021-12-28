Чувственная Нинидзе в крошечном бикини сняла откровенное видео

Избранница Максима Виторгана – Нино Нинидзе уже не впервые удивляет публику.

Сегодня в инстаграм-аккаунте актрисы появилось провокационное видео, на котором запечатлена сама Нинидзе. Облаченная в крошечное голубое бикини Нино стоит у воды с закрытыми глазами и чувственно двигается под приятную музыку. Судя по всему, женщина сама снимает себя с помощью камеры на вытянутой вверх руке. Такой ракурс позволяет хорошо разглядеть соблазнительный бюст Нино Нинидзе, правда, получается довольно откровенно.

Судя по всему, таким роликом избранница Максима Виторгана хотела выразить некое эмоциональное состояние. Актриса отметила, что пока вокруг суета, но внутри пусть будет именно так. Вероятно, это видео было снято раньше – во время отдыха в теплых краях.

Поклонники актрисы были восхищены и немного удивлены откровенным видео. Пользователи оставили звезде огненные смайлы и восторженные комментарии. Восхищаться действительно есть чем, ведь женщина обладает прекрасной фигурой и совершенно естественной красотой.

Напомним, что всего два дня назад Нино Нинидзе поделилась другим не менее провокационным роликом. Довольная удачным завершением всех дел в этом году звезда исполнила зажигательный танец и сверкнула голыми ягодицами. Некоторые пользователи в шутку посчитали танец призывным для Максима Виторгана и даже отметили, как сильно ему повезло.