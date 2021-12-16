"Папочка поцелует": жаждущая ласки Нинидзе приспустила штаны в постели

Нино Нинидзе неожиданно подняла в своем микроблоге тему недостатка любви.

Возлюбленная Максима Виторгана заметила, что многим людям, как и ей самой, сегодня не хватает тепла и нежности. Очень часто им хочется восполнить недостаток этих чувств прямо здесь и сейчас.

"Мамочка/Папочка поймет и поцелует," – описала это не самое приятное ощущение Нинидзе.

К сожалению, в жизни так не бывает, и восполнить этот недостаток вот так сразу же не получается. Даже если рядом есть любимый человек, чувства могут не совпадать, он может в этот момент хотеть чего-то другого и так далее. В результате возникают недопонимания и даже негативные эмоции.

Чтобы этого избежать, жаждущая ласки актриса придумала способ так называемой "экспресс любви" – это то, что поможет человеку восполнить свой дефицит самостоятельно, без лишних ожиданий от партнера. Для Нинидзе этот метод заключается в общении с природой. Стоит актрисе оказаться среди гор, деревьев и лугов, как все у нее встает на свои места и наступает покой.

Примечательно, что для иллюстрации своих рассуждений о недостатке любви Нинидзе выбрала несколько странное и даже провокационное фото. Актриса опубликовала снимок, на котором она лежит в постели со слегка приспущенными с талии штанами и грустно смотрит вдаль – чем обусловлен именно такой выбор, остается лишь догадываться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что счастливую Нино Нинидзе сняли в обнимку с молодым красавчиком.