"Виторгану повезло": Призывно извивающаяся у стены Нинидзе сверкнула голыми ягодицами

Нино Нинидзе удивила поклонников провокационным видео.

Артистка похвасталась, что закончила работу в этом году и может спокойно отдыхать. По случаю такой радости Нино исполнила страстный танец, призывно извиваясь у стены. Платье Нинидзе произвело фурор. Она облачилась в прозрачную ткань с блестками, под которой надето боди, открывающее ягодицы девушки.

Поклонники пришли в восторг от увиденного.

"То чувство, когда не знаешь, куда смотреть, как же все красиво (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максиму Виторгану очень повезло", "Нино ты прекрасна!", "Круто, эротично и очень красиво!", "У женщин нет правил! есть только одно настроение", "Ничего человеческое не чуждо, огонь", "С такой фигурой можно было и без платья, хотя платье суперское, пусть будет", – написали комментаторы.

Ранее Ксения Собчак высказалась о новой возлюбленной своего бывшего мужа. Ведущая сказала, что не общается с Нино Нинидзе, но считает, что она очень подходи Виторгану. Сам Максим поделился причинами выбора спутниц. Его избранницы крайне разные, но он отметил, что выбирает сердцем, поэтому типажа у него нет.

