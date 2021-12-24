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Шоу-бизнес
Обнародовано имя самого дорогого артиста страны: Киркорову и Пугачевой далеко

Обнародовано имя самого дорогого артиста страны: Киркорову и Пугачевой далеко

Приближается период новогодних корпоративов, а потому многие задумываются, кого же из артистов можно пригласить выступить. Обнародованы имена самых "дорогих" отечественных исполнителей.
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Оказалось, что в нашей стране есть целый список артистов, выступление которых смогут оплатить лишь крайне состоятельные почитатели. Многие думали, что самым высокооплачиваемым певцом является Филипп Киркоров. Однако это оказалось серьезным заблуждением.

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Эксперты провели целую работу, чтобы вывести эти имена. На четвертом месте можно увидеть поп-короля. Филипп Бедросович завершает рейтинг, составленный специалистами, а его выступление оценивается в восемь миллионов рублей. На третьем месте, неожиданно для многих, расположилась бывшая возлюбленная исполнителя. Алла Пугачева, несмотря на завершение карьеры, в списках все еще значится. По словам экспертов, концерт Примадонны будет стоить около 10 миллионов рублей.

На второй позиции в рейтинге расположился Григорий Лепс. Известно, что работать артист собирается даже в новогоднюю ночь. Во время боя курантов он будет выступать в элитном столичном районе вместе со Светланой Лободой. "Ценник" исполнителя – 12 миллионов рублей.

Почетное первое место занимает Сергей Шнуров вместе со своим коллективом. Чтобы пригласить к себе певца, придется заплатить около 15 миллионов рублей. Однако, по мнению эксперта, отечественная эстрада помнит артиста, за концерт которого люди и сейчас готовы были бы заплатить еще более внушительную сумму. Имя этого артиста – Андрей Губин.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 14:46 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
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Андрей Губин? Рили? Этот болезненный низкорослик с комплексами и спекшимися мозгами уже давно никому не нужен!
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