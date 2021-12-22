Бородину обвинили в изменах с другом Омарова: Давно хвастается окружению

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись уже достаточно давно. Тогда все принялись обвинять бизнесмена и жалеть ведущую. Теперь же ситуация приняла новые обороты.

При этом сразу после того, как расставание официально случилось, сам Курбан публиковал грустные видео и отмечал, что очень скучает по тому времени, когда все было хорошо. Ксения же до последнего не комментировала ситуацию, а затем принялась отмечать событие вместе с подругами. Многие были уверены, что дива якобы просто хотела показать всему миру, как ей хорошо без него.

Позднее начали всплывать неожиданные данные. Знаменитость рассказывала о том, как сильно она страдала. Она отмечала, что больше никогда не вернется к бывшему возлюбленному и намекала на всевозможные неприятности, которые он ей доставил. Теперь же источник, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что изменять мог вовсе не супруг, а якобы сама ведущая.

Все дело в том, что Ксению Бородину некоторое время назад начали замечать в компании друга Курбана Омарова, Трофима Смищенко. Мужчине 34 года, а его репутация опережает его самого. По словам источника, Курбану всегда было жалко приятеля, а он все время якобы занимался "грязной работой". Трофим якобы погряз в долгах.

Источник из окружения бывших супругов убежден в том, что Ксения и Трофим вместе. При этом он также подозревает, что измена дивы якобы могла стать одной из причин разрыва, а Курбан просто не стал говорить плохо о возлюбленной. "Трофим давно хвастается окружению, что спит с Бородиной", – заявил аноним.