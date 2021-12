"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой

Курбан Омаров спровоцировал слухи о романе с Ларисой Гузеевой. Экс-супруг ведущей шоу "Дом-2" поделился компрометирующим роликом в соцсети.

Еще недавно бизнесмен выбрал невесту в программе Первого канала "Давай поженимся!". Однако оказалось, что дальше дверей студии шоу они вместе так и не вышли. После опубликованного в инстаграм-аккаунте Курбана Омарова видео из спальни, публика посчитала, что бывший муж Ксении Бородиной выбрал в качестве новой возлюбленной телесваху.

На карах Лариса Гузеева застегивает шубу и говорит предпринимателю о том, что спешит на елки. Курбан Омаров же, сидя с голым торсом на кровати, желает ей удачи. При этом играет песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You.



"Когда слова не нужны", — подписал свой пост экс-супруг ведущей, дополнив свои слова смайликом в виде сердечка. Фолловеры решили, что Курбан Омаров и Лариса Гузеева "спелись" на программе. "Хорошая партия", – написал в комментариях один из пользователей соцсети.

Бизнесмен не стал уточнять, действительно ли закрутил роман с теледивой, либо просто решил повеселить публику совместным роликом. Отметим, что развод Курбана Омарова и Ксении Бородиной получился скандальным. Ведущая ничего не хочет слышать о бывшем избраннике.

Напомним, ранее россияне предположили, что именно Ксения Бородина могла стать виновницей распада семьи. Выяснилось, что в последнее время звезда часто видится с близким товарищем Курбана Омарова Трофимом Симищенко. Из-за этого поползли слухи о том, что между ними закрутился роман еще до того, как знаменитость подала на развод.