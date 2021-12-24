"Я благодарен истории с коронавирусом": кощунственное заявление Киркорова

"Будущий год будет не только юбилейный, но и зеркальный, дважды пятерка – 55! Такой насыщенный график – концерты, съемки, специальные проекты… И я все-таки надеюсь наконец-то отправиться в летний тур", – заявил Филипп Киркоров на праздничном музыкальном марафоне в честь новогоднего суперфинала игры "Много автомобилей" на "Авторадио".

Филипп Киркоров всегда хотел почувствовать себя волшебником. "Открою секрет, очень хочу сделать мюзикл "Алладин", – признался он. – Может, в следующем году или через год выйду на сцену в образе джина. И буду исполнять желания!"



Грядущий "зеркальный" юбилей немного пугает артиста своей грандиозностью: "Все, Филипп, идите на монумент, бронзовейте... Я посидел на этом монументе, когда отмечал 50, и решил – нет, цвет настроения – синий", – улыбается король российской эстрады.

Впрочем, на что-то забронзовевшее Филипп Киркоров, появившийся на марафоне в модной спортивной одежде, был совсем не похож, отметили ведущие шоу "Мурзилки Live". "Оценили кроссовки, заценили коллаборацию Gucci и Balenciaga? – хвастался артист. – На самом деле, за этими кроссовками гоняется полмира, а я получил лично подарок от создателей бренда".

Просто сидеть в бездействии на монументе будущий год Филиппу Киркорову вряд ли позволит – будет много концертов, специальных проектов. То есть пауза без выступлений, которая длилась почти два года, для него завершится.

"Я провел эти два года дома со своими повзрослевшими детьми, – рассказал Филипп на "Авторадио". – Честно говоря, в какой-то степени, как бы это кощунственно ни звучало, я благодарен всей этой истории с коронавирусом. Потому что я за эти два года разглядел своих любимых детей, говорю с ними на одном языке, понял, чем они живут. До этого все восемь лет, пока они росли, с этими гастролями я был таким папой по выходным. А вот так – два года от звонка до звонка – я не был с ними дома никогда. Поэтому это круто".

В творческом плане отдых тоже пошел на пользу, считает артист, накопилось много энергии и новых песен, которыми можно радовать поклонников на концертах. "А 30 апреля будет самый торжественный день – день рождения! – уже в предвкушении Филипп Киркоров. – Потом пойдем гулять! В этот день я хочу начать концерт не в 7 вечера, как обычно, а в 6, чтобы после гульнуть на славу. А потом я сразу отправлюсь на "Евровидение", прямо 1 числа. Но не скажу с кем, не пытайте".

Что же касается уходящего года, то Филипп ему за многое благодарен: "Для кого-то трудный, а для меня шикарный, он обнулил меня с июня полностью".