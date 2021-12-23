Киркоров внезапно согласился на "женскую" роль: Буду рожать, будут принимать роды!

Сейчас во всех кинотеатрах страны можно посмотреть новую часть ленты "Последний богатырь". Добрая сказка полюбилась и детям, и взрослым.

На этот раз в фильме появилась новая героиня. которую сыграл Филипп Киркоров. Артист отметил, что сперва продюсеры долго искали на эту роль женщину. Он пошутил, что они просто увидели его 20 лет назад, после чего осознали – им нужен поп-король. "Я за любой кипиш", – сказал он. Певец согласился исполнить не совсем типичную для себя роль.

Филипп Бедросович признался, что в сказке именно его персонаж постоянно пытается навредить всем остальным. Он назвал себя "олицетворением зла", но указал, что всегда любил играть именно отрицательных персонажей, а сценаристы обычно шли ему навстречу и специально меняли детали под него.

Сообщил Филипп Киркоров и о самом ярком моменте фильма. По его словам, он будет не совсем простой Жар-птицей. Даже здесь поп-королю удалось немного "похулиганить", ведь его героине предстоит сотворить то, на что способны лишь представительницы прекрасного пола. "Буду рожать, будут принимать роды!" – посмеялся он.

Теперь все зрители еще больше заинтересовались фильмом, но Филипп Бедросович напомнил, что сказка для детей, а потому все создавалось крайне аккуратно. Он отметил, что почти все сцены сумел отыграть с первого дубля. Также он подчеркнул, что привлек туда и свой коллектив. "Мои фурии", – улыбнулся Киркоров.