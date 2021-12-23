Обвиняемый в использовании Пугачевой ради денег племянник взвыл: Игнорирует внучку

Осенью прошлого года на свет появилась двоюродная внучка Примадонны. Было принято решение назвать ее в честь исполнительницы.

В 2011 году в семье Аллы Пугачевой случилось горе. Из жизни ушел ее младший брат, которого артистка очень любила. Ему было 60 лет. Мужчина скончался из-за осложнений после операции, а знаменитость пообещала ему, что не оставит его сына. В то время Владислав страдал от наркотической зависимости.

Алла Борисовна не только взяла на себя всю материальную сторону лечения, но и помогала племяннику морально. Позднее она подарила ему квартиру. Вскоре жизнь Владислава наладилась. Он встретил женщину, женился. У пары появилась дочь. Владислав настоял на том, чтобы девочку назвали в честь родственницы, которая изменила его жизнь.

Однако очень быстро СМИ распространили информацию о том, что Алла Пугачева еще ни разу не видела свою тезку и якобы не очень стремится прибыть к ней. Публика стала выдвигать самые разные версии происходящего. Позднее всплыли данные о том, что родители купили салон красоты для маленькой девочки и теперь активно занимаются новым бизнесом. В какой-то момент на Владислава поступила жалоба: якобы он не заплатил необходимую сумму, пообещав живое выступление тети, но обещания не сдержал. Он сам отрицает тот факт, что использовал имя Аллы Борисовны.

Теперь мужчина не выдержал всех нападков и появился в студии программы "Прямой эфир". Он рассказал о том, что происходит в его семье, а также отметил, что вовсе не обижается на Примадонну. По его словам, у нее слишком напряженный график, а потому времени на семью крайне мало. Владислав отметил, что был бы очень рад познакомить тетю с дочерью.