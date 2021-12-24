"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой

Ольгу Бузову, как всегда, обсуждают все СМИ. Новую выходку певицы прокомментировал Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов-младший признался, что не осуждает Ольгу Бузову за ее речь в сторону Дмитрия Тарасова прям на сцене перед сотнями людей. Он объяснил свою точку зрения.

"Я всегда был, есть и буду на стороне Ольги Бузовой, потому что я всегда на стороне тех, кто создает нечто новое. Ольга Бузова – первый человек в современном шоу-бизнесе, который прекрасно понял, что роль в шоу-бизнесе создается не в рамках творческой деятельности, а создается в рамках освещения жизни твоих трусов желтой стороной спереди и коричневой сзади. Чем попахивает, от этого зависит возможность добавить себе в гонорары дополнительных тысяч долларов", – говорит сын знаменитого продюсера.

Предприниматель уверен, что звезда делает все правильно. Кажется, что и унижение футболиста и его недавно родившей третьего ребенка жены – тоже верный выбор теледивы. Он объяснил, с помощью чего Бузова выезжает.

"Ольга Бузова прекрасно поняла, вне зависимости от того, как она поет, как она ведет шоу, какие слова в ее песнях, как она выглядит, гораздо важнее, какую социальную позицию в обществе она берет. Она одна из первых, кто это понял и первая, кто это точно реализовал. Я образ Ольги Бузовой воспринимаю как танк, которому *** (Танк с индифферентными взглядами. – Прим. Бари Алибасова-младшего). Учитывая, что такой образ есть, когда Ольга Бузова продолжает что-то делать, это успешное действие. Завидую очень Оленьке, она молодец! У нее классно получается!" – подытожил эксперт.