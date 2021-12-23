"Легче не становится": Затравленная Костенко взмолилась о пощаде

Анастасия Костенко не может прийти в форме после родов.

Модель родила футболисту Дмитрию Тарасову третьего ребенка 1,5 месяца назад. Беременность, признается девушка, далась ей нелегко. Сейчас Анастасия пытается справиться с последствиями, которые остались на ее теле. Из-за набранных килограммов на Костенко постоянно выливается хейт. Затравленная жена футболиста буквально взмолилась о помощи в своем блоге.

Анастасия призналась, что ей тяжело, а постоянные нападки на ее фигуру только усугубляют положение. "Это сложно. Очень и очень. Пока легче не становится", – призналась Костенко. Однако девушка добавила, что поддержки тоже много, она поблагодарила всех, кто относится с пониманием и желает побед над собой.

Недавно на Дмитрия Тарасова обрушился юмор его экс-супруги Ольги Бузовой. Бывшие возлюбленные пересеклись на вручении премии телеканала Fashion TV. Поющая ведущая выступала, но перед этим решила поддеть Тарасова, сидящего в зале. Она заявила, что он кусается локти, глядя на нее, жалея о том, что потерял.

Ответ Дмитрия не заставил себя ждать. Он пожелал бывшей найти такую же любовь, какую нашел он. Далее футболист признался в чувствах Анастасии Костенко и детям.