Киркоров довел до исступления рассказом о висящей на члене отца мутной капле

Филипп Киркоров закрывал большой пятичасовой концерт по случаю юбилея Кремлевского дворца. Под занавес в районе полуночи он исполнил два хита – "Дива" и "Жизнь полюбит вас". А за кулисами поделился с прессой откровениями.

Вся творческая жизнь короля российской эстрады связана с Кремлевским дворцом. Здесь он выступал тысячи раз – на "Песне года", на бенефисах друзей, профессиональных праздниках и с собственными сольными концертами.

Очередные – по случаю 55-летия – он даст на главной сцене страны с 28 по 30 апреля будущего года. Во время своего выступления на юбилее Дворца Киркоров проанонсировал грядущие сольники "Цвет настроения" и пригласил всех. "Я буду дважды отличник!" – заявил кумир со сцены. Билеты на его дважды отличное шоу вполне доступные – от 1000 до 20 тысяч.

За кулисами малознакомые с богатой творческой биографией певца молодые и "зеленые" журналисты – есть и такие! – шокировали его вопросом, каким он помнит себя 60 лет назад. Но, как говорится, какой вопрос, такой и ответ. 54-летний Филипп, как известно, за словом в карман не полезет. Поэтому ответил на полную глупость с юмором: "Деточка, 60 лет назад меня еще на свете не было – я еще висел мутной каплей на члене моего отца!"

Эта фраза, что называется, сделала вечера и довела даже привыкших к остроумию певца журналистов до исступления.

Рассказал он и о своем принципе по жизни. "Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, то сделай это сам, – учит мудрый артист. – Поэтому я контролирую все сам. Но у меня хорошая команда во главе с моим директором Артемом, которая помогает мне осуществлять замечательные проекты, воплощать все самые нереальные мечты. Один бы я, конечно, не справился бы. Мне даже на сцене помогают танцоры, постановщики".