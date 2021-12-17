Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова

На премьере фильма "Елки-8", который скоро выйдет в прокате и онлайн-кинотеатр IVI, Филипп Киркоров издали сам напоминал рождественскую елку – сиял камнями и стразами. Но стоило подойти ближе, как ассоциации менялись – король российской эстрады походил уже на алтарь какого-то католического храма.
Изображения Пресвятой Богородицы, ангелов и прочих святых обильно украшали дизайнерскую куртку певца. Нашивки в виде реликвариев и вотивных (приносимых в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания) предметов в сочетании с вышивкой, позолотой и камнями смотрелись очень необычно. Рука сама тянулась для осенения крестными знамением при виде икон на костюме артиста. Завершал его необычный образ огромный крест на груди.
Правда, не все оценили звездный дизайнерский наряд по цене квартиры в Подмосковье. "Пользователи Сети предположили, что такое облачение больше подойдет служителю церкви, нежели эстрадному артисту. "Вы похожи на попа в этой одежде, на мой взгляд это не пристало человеку не церковному носить на себе иконы, они являются как бы интимной частью человечества, а вы из них шоу устраиваете", "Я понимаю если бы священник, батюшка был одет в таком это я понять могу, но вот так обычному человеку такое носить мне кажется это не есть хорошо ", – поражены комментаторы.