Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова

"Для меня лично шоппинг-терапия – большое удовольствие, – говорит Филипп Киркоров. – Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню". Но в этот раз он переплюнул, кажется, даже сам себя.



прочитано 53 раза