Поклонники отвернулись от Хилькевич после вопроса президенту: Прогиб засчитан!

Накануне прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Блогеры и артисты, как и журналисты, получили возможность задать вопрос президенту.

Неожиданно для многих, на мероприятии появилась Анна Хилькевич. Она оказалась лицом новой соцсети, которую презентовали Владимиру Владимировичу. "Яппи" владеет "Газпром", а основана она была не так давно. После того, как, покусывая губу, знаменитость спросила у президента о пагубном влиянии соцсетей на детей, подписчики накинулись на нее с оскорблениями.

Многие посчитали, что в такое непростое время артистка якобы должна была заговорить о более серьезных и значимых вещах. Сама она опубликовала пост в личном блоге и указала, что сперва хотела рассказать о своих эмоциях. Однако позднее она почитала комментарии о себе и была удивлена. Хилькевич заявила, что задавала вопрос как представитель соцсети, и ей был интересен ответ на него.

По словам Анны Хилькевич, ей хотелось "спросить много чего". Однако выбрала она именно такой вектор диалога. Она подчеркнула, что не является журналистом, а, как блогер и актриса, очень интересуется соцсетями и их влиянием на детей. Публика же не простила знаменитость даже после этих слов.

Все чаще в комментариях можно встретить разочарованных людей, которые решили отписаться от знаменитости. Пока она никак не отреагировала на гневные сообщения бывших поклонников. "Прогиб засчитан, Анна! Уходим", "Остается только отписаться после всего. Вы предали всех униженных коллег", "А заступиться за всех тех, кого лишили работы после поддержки оппозиции? Отписка, сто процентов", "Анна, Вы просто не понимаете, где живете", "Стыдно за тебя!", – возмутилась аудитория актрисы.