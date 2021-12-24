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Шоу-бизнес
Облизывающаяся на президента Хилькевич обратилась к народу: Я – женщина!

Облизывающаяся на президента Хилькевич обратилась к народу: Я – женщина!

Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии появились не только журналисты, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. Им всем предстояло задавать вопросы.
прочитано 148 раз

Одной из медийных персон, которые прибыли на место событий, неожиданно для многих оказалась Анна Хилькевич. При этом некоторые были разочарованы вопросом, который артистка решила задать президенту. Она поинтересовалась, как соцсети влияют на молодежь. Многие отметили, что существуют гораздо более глобальные вопросы, которые можно было бы обсудить с президентом страны.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Пока знаменитость стоит на своем. Она указала, что сама решает, какие вопросы задавать. Однако и эти недопонимания быстро отошли на второй план, потому что реакция дивы на ответ Владимира Путина моментально разлетелась по Сети. Президент подчеркнул, что дети всегда умнее родителей, а образование основано на играх.

В этот момент операторы засняли реакцию Анны Хилькевич на его слова. Она пристально, слегка прищурившись, смотрела на президента. В какой-то момент знаменитость прикусила и облизала губу, что многим показалось достаточно соблазнительным жестом. Ролик моментально оказался в топе по просмотрам.

Журналисты поинтересовались, пыталась ли актриса соблазнить Владимира Владимировича. Она посмеялась и отметила, что не стоит искать во всем подвох. По словам знаменитости, ее губы просто высохли из-за частого ношения маски, а потому пришлось их облизать. При этом она, улыбаясь, добавила: "Я – женщина, во-первых!".

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Анна Хилькевич. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 09:00 Источник: Телеграм-канал Shot ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость928690
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И дура, во-вторых.
Гость931813
Пожаловаться Ответить
"Она указала, что сама решает, какие вопросы задавать"! Она то как раз сама ничего там не решала!! Ей сказали вылезти и задать вопрос, как в свое время Ивлеевой, она и вылезла! Сопля зеленая.
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