"Бездарность": зрителей затошнило от игры актеров в новом сериале "Универ. 10 лет спустя"

За что критикуют продолжение популярного ситкома.

На прошлой неделе на экраны вышел сериал "Универ. 10 лет спустя". Это продолжение ситкома о студентах, финал которого состоялся в 2018 году. В новых эпизодах создатели рассказывают зрителям о том, как сложились жизни героев ленты. В главных ролях все те же артисты: Мария Кузина, Стас Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян.

В день премьеры 6 декабря сериал "Универ. 10 лет спустя" показал неплохие рейтинги и тут же вляпался в скандал. Прогрессивная общественность обвинила создателей ленты в гомофобии. Недовольство вызвал эпизод, в котором героиня Яна Семакина, узнав, что ее сын переоделся в женщину в школьном спектакле, взрывается от негодования. Поклонники напомнили сценаристам, что в прошлом этот персонаж дружил с парнем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Новый "Универ" разделил зрителей ТНТ на два противоборствующих лагеря. Одни ругают свежие серии на чем свет стоит, другие, наоборот, рады воссоединению с любимыми персонажами.

Отсутствие закадрового смеха в свежих эпизодах некоторых зрителей обрадовало. Дескать, этот прием уже набил оскомину. Между тем, есть мнение, что без звукового сопровождение сцены кажутся сырыми, недоработанными.

"Есть в нем неуловимая ностальгия по первой волне популярности. Я ожидал более худшего, но вышло не плохо, сюжет стал более серьезным, злободневным, хотя юмор остался тот же. Большой плюс в том, что убрали искусственный закадровый смех (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждает пользователь Сети под псевдонимом "ВоВА ЧУМА".

Многие зрители недовольны игрой актеров. Дескать, от плохих артистов на экране уже тошнит. Звезды ленты, по словам критиков, работают перед камерой спустя рукава – ведут себя наигранно и ненатурально.

"Такого я даже не ожидал. Играют отвратительно, характеры почти у всех персонажей мерзкие, пропагандируют всякую фигню (причем совершенно не смешно). А хуже всех Хилькевич, от ее персонажа и ее игры прям тошнит, бездарность", – пишет взбешенный пользователь под ником "Коммент от души".

"Какая-то атмосфера унылая! Может дальше лучше будет! "СашаТаня" – достойное продолжение! Да игра актеров слабая, как будто их заставили, а они не хотят!" – отметил зритель Дмитрий Автаев.