"Плодовитая" Костенко обратилась к народу после слухов о новом романе Тарасова

На мероприятии футболист встретился с Ольгой Бузовой. Знаменитость не только появилась на премии в платье из клипа, но и принялась яростно подкалывать бывшего мужа. Она вышла на сцену и указала, что Дмитрий должен "кусать локти", так как упустил ее – "икону". Монолог поющей ведущей вызвал бурю аплодисментов.
Позднее спортсмен решил ответить бывшей жене. Дмитрий Тарасов указал, что желает ей всего доброго, очень любит свою супругу и желает Ольге встретить такого же чудесного человека. Пока дива никак не прокомментировала это обращение. Тем временем страсти накаляются и с других сторон. Некоторые поклонники подозревают, что футболист якобы мог уже найти себе любовницу.
По мнению некоторых пользователей, Анастасия Костенко слишком много сидит дома с детьми, пока муж ходит по ярким мероприятиям с роскошными дамами. Одна из подписчиц назвала ее "плодовитой", но указала, что это вовсе не главное, так как она якобы "остановилась в развитии". Молчать супруга Тарасова не стала.
Анастасия прокомментировала замечание подписчицы. Она указала, что не видит никакого развития в том, чтобы "тусить в шоу-бизнесе". Развивать дискуссию Костенко не стала, но, видимо, она уже устала от подобных выходок других представительниц прекрасного пола.