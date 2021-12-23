Публика ахнула при видео превратившейся в Бабу-Ягу Степаненко

Праздничные съемки в самом разгаре, а артисты работают без выходных. Все чаще знаменитости предстают перед публикой в самых неожиданных образах.

Елена Степаненко не стала исключением. Позитивная артистка появилась на публике, а коллеги были очень рады видеть ее. Она долгое время не появлялась не съемочных площадках и вела достаточно закрытый образ жизни. Теперь, видимо, все изменилось.

После закрытия программы "Еще не вечер" знаменитость вдруг "пропала". Поклонники отчаянно пытались отыскать любимую Елену Григорьевну, а злые языки предлагали самые разные версии происходящего. Тогда она перестала сниматься, а деньги зарабатывала лишь благодаря гастролям с собственной программой.

В этот Новый год всем поклонникам Елены Степаненко точно повезет. Уже известно, что она появится сразу в нескольких программах, а образы окажутся самыми неожиданными. Так, в какой-то момент артистке придется снять роскошный наряд и перевоплотиться в Бабу-Ягу. Многие присутствующие отметили, что у нее прекрасно получилось.

Некоторые также указали и на другой интересный момент. На том самом пальце Елены Григорьевны красовалось роскошное кольцо. Присутствующие тут же предположили, что Евгений Петросян и все последующие остались далеко в прошлом, и она решила пойти дальше. Детали нового романа пока неизвестны. Сама знаменитость не прерывает молчание.