Избитый партнер Бородиной вышел на связь из больницы

Напарник Ксении Бородиной по шоу "Ледниковый период" Первого канала находится в Боткинской больнице. Состояние Дмитрия Соловьева оценивают как тяжелое.



Фигурист лежит в отделении нейрохирургии. Ему запрещено общаться по телефону. У телеграм-канала 112 появилось первое видео спортсмена из клиники.

Медики не пускают в палату к Дмитрию Соловьеву даже его возлюбленную – керлингистку Анну Сидорову. Она держит связь с избранником через лечащих врачей фигуриста. Спортсменка рассказывала, что Дмитрий Соловьев плохо себя чувствует.

У напарника Ксении Бородиной диагностировали гематому головного мозга. Теперь спортсмен впервые дал комментарий из больничной палаты. Судя по всему, ему еще очень тяжело говорить, и он еще не пришел в себя после шока и боли.

Дмитрий Соловьев поведал, что перед происшествием увидел, что люди нецензурно выражались и приставали к девушкам. Он попросил их быть вежливее. Тогда, по его словам, парень с бородой и усами пытался успокоить своих товарищей, но у него этого не вышло.

Фигурист рассказал, что сначала его толкнули, он поднялся и вновь упал. Дмитрий Соловьев обратился к нападавшим, сказав, что не проявлял к ним агрессии. Также он заявил хулиганам, что они находятся под камерами. После этого напарника Ксении Бородиной ударили еще дважды. Тогда спортсмен решил, что необходимо вызвать полицию.

Известно, что на Дмитрия Соловьева напали 18-летние студенты из Читы. Их задержали полицейские. Вскоре парням будет предъявлено обвинение.