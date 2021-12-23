Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару

София Евдокименко выросла завидной невестой и нашла счастье в личной жизни

Несмотря на то, что много лет назад София Ротару потеряла любимого супруга и стала вдовой, сегодня в ее жизни нет места одиночеству. Помимо единственного сына Руслана Евдокименко, у артистки есть двое взрослых внуков. Если 27-летний Анатолий практически не дает общественности поводов обсуждать его личную жизнь, то 20-летняя София, названная в честь бабушки, нередко привлекает внимание поклонников.

Руслан Евдокименко, единственный сын звезды, вступил в брак с дочерью бизнесмена из Ялты, Светланой, много лет назад. В 1994 году у супругов родился сын Анатолий, а в 2001 году на свет появилась София. Младшие наследники семейства давно выросли, но знаменитая бабушка по-прежнему не чает души и во внуке, названном в честь ее покойного супруга, а во внучке, которой досталось ее имя. Однако далеко не все решения наследницы приходятся Софии Ротару по душе.

То, что внучка исполнительницы вырастет завидной невестой, стало понятно давно. София унаследовала лучшие черты прославленной бабушки и уже в детстве вышла на подиум и сделала первые шаги в модельной карьере. Кроме того, девочка не раз становилась гостьей светских мероприятий. А переезд за границу открыл для наследницы артистки еще больше новых возможностей.

Как и старший брат, София получила образование в Великобритании. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке, учится в престижной Школе дизайна Парсонс, активно строит карьеру в модельном бизнесе и ведет свой блог на "Ютуб". К тому же, в свои 20 лет наследница Ротару обзавелась солидным женихом.

В свое время София встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилем. Поклонники предполагали, что богатый иностранец вот-вот должен жениться на Евдокименко, однако спутники разбежались. А в прошлом году стало известно о новом избраннике внучки певицы. Как оказалось, девушка состоит в серьезных отношениях с бизнесменом Денисом Ждановым. Мужчина является вице-президентом компании Riddle и занимает одну из строчек американского рейтинга Forbes. К тому же, по слухам, Жданов всерьез настроен сделать наследницу артистки своей женой.

Поговаривают, что София, как и ее спутник, относится к роману серьезно. СМИ сообщали, что возлюбленные вовсю готовятся к свадьбе и планируют объявить о своей помолвке. Однако звездная бабушка пока не готова благословить любимую внучку на ранний брак.

Исполнительница хита "Я назову планету именем твоим" считает, что ее наследнице еще рановато связывать себя узами брака. Артистка считает, что сначала София должна получить образование, состояться в жизни, а уже потом думать о семье. Несмотря на это, Ротару не собирается вставлять внучке палки в колеса и готова не вмешиваться.