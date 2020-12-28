Не благословила: Ротару против замужества 19-летней внучки

Артистка не благословила наследницу на брак, так как считает, что 19 лет – это слишком рано для столь ответственного шага. По словам певицы, Соня сначала должна получить образование, состояться в жизни, а уже потом думать о муже.
Несмотря на то, что София Ротару против свадьбы, чинить препятствия любимой девочке не собирается. Знаменитость считает, что внучка сама решит, как ей лучше жить.
Из-за пандемии коронавируса многим звездам пришлось нелегко. София Ротару не стала исключением. Чтобы вернуть утраченное состояние, артистке пришлось пойти на крайние меры. Звезда выставила на продажу свой отель в Крыму. Гостиницу "Вилла София" хотят отдать за 25 миллионов евро.
Судя по всему, бизнес может приносить неплохой доход. Например, цена за ночь в апартаментах достигает 82 тысяч рублей, а самый бюджетный вариант обойдется в 15 тысяч. Кстати, отель часто посещают знаменитости – здесь любят бывать Борис Моисеев и Илья Резник. Стоит отметить, что летом певица выставила на продажу квартиру в Ялте за 24 миллиона рублей.
Впрочем, это не единственная недвижимость Софии Ротару. Например, ей также принадлежит квартира в центре Киева, шикарный особняк недалеко от украинской столицы.
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