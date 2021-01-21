Внучка готовится к свадьбе с миллионером назло Ротару

19-летняя внучка Софии Ротару опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков с возлюбленным, бизнесменом Денисом Жадановым. Говорят, окрыленная любовью София Евдокименко готова перейти к новому этапу этих отношений.

Как сообщают СМИ, внучка Софии Ротару готовится к свадьбе с вице-президентом компании Riddle. Мол, в ближайшее время влюбленные сообщат о помолвке. Правда, 73-летняя народная артистка выступает против женитьбы в столь раннем возрасте.

В беседе с журналистами София Михайловна отмечала, что ее внучка перед тем, как выйти замуж, должна получить высшее образование и состояться в жизни. "Она еще юная", – говорила певица. Прислушалась ли внучка к мнению бабушки, покажет время. Во всяком случае, исполнительница хита "Я назову планету имени твоим" не собирается чинить препятствия любимой девочке.

Однако девушка с нетерпением ждет момента, когда сможет обменяться с возлюбленным обручальными кольцами и поклясться ему в вечной любви. Даже ее предыдущий роман мог закончиться свадьбой. Ранее София встречалась с французским бизнесменом Марко Дюменилом.

Напомним, внучка Софии Ротару живет в США. Ее избранник, бизнесмен Денис Жаданов обосновался там же. В настоящее время Евдокименко учиться в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Также она ведет свой блог на "Ютуб".