Внучка готовится к свадьбе с миллионером назло Ротару

Как сообщают СМИ, внучка Софии Ротару готовится к свадьбе с вице-президентом компании Riddle. Мол, в ближайшее время влюбленные сообщат о помолвке. Правда, 73-летняя народная артистка выступает против женитьбы в столь раннем возрасте.
В беседе с журналистами София Михайловна отмечала, что ее внучка перед тем, как выйти замуж, должна получить высшее образование и состояться в жизни. "Она еще юная", – говорила певица. Прислушалась ли внучка к мнению бабушки, покажет время. Во всяком случае, исполнительница хита "Я назову планету имени твоим" не собирается чинить препятствия любимой девочке.
Однако девушка с нетерпением ждет момента, когда сможет обменяться с возлюбленным обручальными кольцами и поклясться ему в вечной любви. Даже ее предыдущий роман мог закончиться свадьбой. Ранее София встречалась с французским бизнесменом Марко Дюменилом.
Напомним, внучка Софии Ротару живет в США. Ее избранник, бизнесмен Денис Жаданов обосновался там же. В настоящее время Евдокименко учиться в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Также она ведет свой блог на "Ютуб".
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Сергей
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