Живет под охраной, играет в покер и собирается в Россию: как сейчас живет София Ротару

В последнее время поклонники Софии Ротару все чаще обсуждают состояние здоровья певицы. На днях у артистки даже заподозрили болезнь Паркинсона. Однако все оказалось совсем не так, как предполагала общественность

Не так давно в Сети появилась информация о том, что 74-летняя певица Софию Ротару может быть тяжело больна. Поводом для обсуждения стало видео со звездой, на котором у нее якобы трясутся руки. Кадры с певицей обсуждали не только поклонники, но и доктора – проблемы со здоровьем у Ротару заподозрил даже врач-невролог. Стало известно, что происходит с артисткой на самом деле и чем она занимается в свободное время.

Вскоре после того, как общественность заговорила о болезни звезды, информацию поспешила опровергнуть ее сестра Аурика Ротару. Родственница певицы назвала догадки людей сплетнями и заявила, что София Михайловна проживет еще много лет. Однако возраст Ротару все таки дает о себе знать – звезда уже не ездит на гастроли так интенсивно, как это было раньше. К тому же, три года назад у исполнительницы подскочило давление после одного из корпоративов – она оказалась в больнице в Уфе.

Сейчас София Михайловна не жалуется на здоровье и активно готовится к новогодним праздникам. По словам ее сестры, та якобы нездоровая худоба, которую стали замечать многие поклонники звезды, тоже является частью подготовки. Дело в том, что Ротару придерживается проверенной диеты, чтобы на предновогодних выступлениях выглядеть на все сто. Уже в начале декабря артистка приедет в Москву, чтобы выступить на 50-летнии "Песни года".

После того как певица потеряла любимого супруга Анатолия Евдокименко, она осела в Киеве в кругу семьи. Сейчас у Софии Михайловны своя резиденция в двух десятках километров от города. Трехэтажный особняк артистки является самым дорогим во всем поселке Пятихатки – украинские журналисты предположили, что дом звезды стоит больше миллиона долларов. Именно там, за бетонным забором, среди охраны и камер видеонаблюдения проводит время Ротару, пока не началась плотная работа над предновогодними проектами. Вместе с ней в доме живет внук и его родители – наследник певицы Руслан вместе с супругой.

Артистка давно не ходит на светские мероприятия, но охотно принимает гостей в особняке. Когда наступают холода, София Михайловна любит собрать дома всех близких на игру в покер. К тому же, звезда очень дорожит семьей и ежедневно созванивается с сестрами и братьями. В теплое время года Ротару старается быть активной: уделяет много времени своему саду и ради удовольствия ходит на рыбалку. Кроме того, артистка просто обожает путешествия и надеется прожить еще как минимум 15 лет, чтобы повидать побольше стран.