Оплеванный Тарасов встал и ответил на дерзкие оскорбления Бузовой

Когда Ольга Бузова вышла на сцену, то не смогла не поддеть присутствовавшего в зале бывшего благоверного.
"Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. – сказала она в микрофон. – Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!"
После этого довольная собой остроумная звезда "Дом-2" под аплодисменты и хохот улюлюкающего зала покинула торжественное мероприятие.
Но футболист молчать не стал. "Ответ мой будет очень простой, – заявил Тарасов. – Я желаю Ольге счастья – найти такую же любовь, какую нашел я. Я люблю свою жену и своих детей – спасибо тебе за все, моя любимая. И с наступающим Новым годом!"
Напомним, Дмитрий Тарасов сегодня женат уже в третий раз. Его нынешняя супруга – модель Анастасия Костенко. У пары две дочери — Милана (10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020), а также сын Алексей (29 октября 2021).