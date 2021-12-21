Оплеванный Тарасов встал и ответил на дерзкие оскорбления Бузовой

Ольга Бузова состояла в браке с Дмитрием Тарасовым с 26 июня 2012 года по 30 декабря 2016-го. С тех пор они стараются не говорить друг о друге и не встречаться. Но на вручении премии телеканала Fashion TV их дорожки пересеклись.



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